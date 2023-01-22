Advertisement

أخبار عاجلة

قطع الطريق في محيط مجلس النواب جزئيًّا من قبل عدد من المحتجين (إم تي في)

Lebanon 24
22-01-2023 | 07:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
محتجون يقطعون الطريق عند مدخل المجلس النيابي تضامنا مع النواب المعتصمين (الجديد)
lebanon 24
22/01/2023 22:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري في محيط مجلس النواب؟
lebanon 24
22/01/2023 22:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لنواب "التغيير" عند دخولهم إلى جلسة مجلس النواب: كفاكم استغلالاً لدماء شهداء المرفأ بهذه الطريقة فهذه قضية وطنية وليس قضيةً لأحد
lebanon 24
22/01/2023 22:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة: أملنا أن تصحو ضمائر من ضمائرهم نائمة، وأن ينضمّ عدد كبير من النواب إلى رفقاهم المعتصمين داخل المجلس
lebanon 24
22/01/2023 22:17:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:15 | 2023-01-22
14:00 | 2023-01-22
13:22 | 2023-01-22
13:07 | 2023-01-22
12:10 | 2023-01-22
12:09 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website