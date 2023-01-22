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أوكرانيا تقيل مسؤولا حكوميا بعد اتهامه بشراء منتجات غذائية للعسكريين بأسعار مبالغ فيها

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:34
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