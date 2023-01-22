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رئيس وزراء العراق يقرر فتح نافذة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجار عبر مصرف العراق للتجارة لمعالجة تقلبات سعر الصرف

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:52
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