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بوركينا فاسو تنشر وثيقة رسمية تطلب فيها انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها

Lebanon 24
22-01-2023 | 16:08
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