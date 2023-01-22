Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الطاقة في باكستان: عطل في شبكة الطاقة يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء

Lebanon 24
22-01-2023 | 23:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: عرض الفيول الإيراني ما زال قائماً ولـ6 أشهر وبالكمية التي طلبتها وزارة الطاقة في لبنان والذي يحول دون تنفيذ هذا العرض هم الأميركيون
lebanon 24
23/01/2023 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأوكراني: انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد بسبب القصف الروسي
lebanon 24
23/01/2023 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزارة الطاقة... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
23/01/2023 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. وثيقة تكشف "وصاية" ندى البستاني على وزارة الطاقة
lebanon 24
23/01/2023 15:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:56 | 2023-01-23
07:42 | 2023-01-23
07:33 | 2023-01-23
07:33 | 2023-01-23
07:32 | 2023-01-23
07:32 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website