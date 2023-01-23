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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية يحتاج إلى قرار قضائي من الدول الأعضاء

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:34
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