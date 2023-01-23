مكاري بعد اجتماعه مع السفراء العرب بمناسبة اعتماد بيروت عاصمة الإعلام العربي للعام 2023: نهدف من هذا الإجتماع التأكيد على الألفة والمحبة بين بيروت والعواصم العربية التي تمثلونها في بلدكم الثاني لبنان

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