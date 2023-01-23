Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس البرلمان الإيراني: الضغوط على إيران وروسيا تتطلب العمل المشترك والتعامل الاستراتيجي لتجاوز هذه المرحلة

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرلمان الإيراني: رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سيزور طهران قريباً
lebanon 24
23/01/2023 19:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستخبارات الإيرانية: لدينا معلومات بإنهاء أوروبا المرحلة الأولى لتصنيف الحرس الثوري إرهابيا (الجزيرة)
lebanon 24
23/01/2023 19:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: اجتماع البرلمان قرر الرد بالمثل على تصنيف البرلمان الأوروبي الحرس الثوري إرهابياً
lebanon 24
23/01/2023 19:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع قرار للبرلمان الأوروبي يطالب بإدراج جميع نواب البرلمان الإيراني على قوائم العقوبات (العربية)
lebanon 24
23/01/2023 19:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:26 | 2023-01-23
12:21 | 2023-01-23
12:13 | 2023-01-23
12:12 | 2023-01-23
12:02 | 2023-01-23
11:58 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website