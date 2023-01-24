إجتماع يعقد منذ أكثر من ساعة في مكتب وزير العدل هنري الخوري بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود وعدد من القضاة للتباحث في قانونية مجمل القرارات الصادرة عن القاضي طارق البيطار (ال بي سي)

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