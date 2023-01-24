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حاكم منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا لبوتين: 25 شخصا قتلوا نتيجة القصف الأوكراني (العربية)

Lebanon 24
24-01-2023 | 12:07
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