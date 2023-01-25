Advertisement

أخبار عاجلة

غادر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم الى الجزائر للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس برلمانات الدول الاسلامية

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب وضاح الصادق ردًا على النائب قاسم هاشم خلال توقيع عريضة حضّرها أهالي شهداء المرفأ: نعم نحن نستغل دماء الضحايا الذين قتلتموهم أنتم "ولازم تستحوا على دمكم"
lebanon 24
25/01/2023 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم لنواب "التغيير" عند دخولهم إلى جلسة مجلس النواب: كفاكم استغلالاً لدماء شهداء المرفأ بهذه الطريقة فهذه قضية وطنية وليس قضيةً لأحد
lebanon 24
25/01/2023 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أكرم شهيّب خلال مؤتمرٍ صحفي للحزب "التقدمي الإشتراكي": لماذا هناك قدرة في الحكومة على سلخ آخر دولارات الاحتياطي لرميها في الهوة المفتوحة في قطاع الكهرباء المُظلم فيما ينامون عن أهمية تمويل قطاع التربية والتعليم؟
lebanon 24
25/01/2023 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": اجتماعٌ الآن بين النوّاب الذين تواجدوا داخل مركز أمن الدولة في الرّملة البيضاء دعماً للناشط ويليام نون والبحث يتركّز حالياً حول إمكانية بقائهم أو مغادرتهم المكان إثرَ تعذّر إمكانية إخلاء سبيل نون خلال الوقت الحاليّ
lebanon 24
25/01/2023 16:50:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:39 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:30 | 2023-01-25
09:22 | 2023-01-25
09:17 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website