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البيت الأبيض: بايدن تباحث اليوم مع ماكرون وشولتز وميلوني وسوناك حول الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
25-01-2023 | 11:28
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