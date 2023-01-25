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لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يزال مستمراً في بكركي وزيارته ليست مرتبطة بزيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية المقررة غداً الى الصرح البطريركي (الجديد)

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:24
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