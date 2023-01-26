ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لصوت لبنان: جدولان لأسعار المحروقات اليوم عند التاسعة صباحاً والرابعة بعد ظهر اليوم والسبب الأساسي تغيّر سعر صرف الدولار

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