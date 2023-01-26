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ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لصوت لبنان: جدولان لأسعار المحروقات اليوم عند التاسعة صباحاً والرابعة بعد ظهر اليوم والسبب الأساسي تغيّر سعر صرف الدولار

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:46
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