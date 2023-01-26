Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا تقرر استدعاء سفيرها من بوركينا فاسو

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد طرد سفيرها.. فرنسا تنفي تدخلها في شؤون بوركينا فاسو
lebanon 24
26/01/2023 12:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينا فاسو في غضون شهر
lebanon 24
26/01/2023 12:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بوركينا فاسو تطلب انسحاب فرنسا من أراضيها.. والأخيرة ترد
lebanon 24
26/01/2023 12:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بوركينا فاسو تطالب فرنسا بسحب قواتها في غضون شهر
lebanon 24
26/01/2023 12:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2023-01-26
05:36 | 2023-01-26
05:34 | 2023-01-26
05:32 | 2023-01-26
05:10 | 2023-01-26
05:01 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website