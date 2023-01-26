Advertisement

أخبار عاجلة

سلاح الجو الأوكراني يعلن إسقاط 24 مسيّرة إيرانية الصنع الليلة الماضية

Lebanon 24
26-01-2023 | 02:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأوكراني يُعلن إسقاط 500 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ أيلول
lebanon 24
26/01/2023 12:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن التأهب الجوي في كامل جنوب البلاد ويحذر من هجوم صاروخي واسع
lebanon 24
26/01/2023 12:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول روسي يعلن إسقاط 3 طائرات مسيّرة فوق سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم
lebanon 24
26/01/2023 12:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 18 صاروخ كروز و3 صواريخ جو - أرض أطلقتها روسيا اليوم (العربية)
lebanon 24
26/01/2023 12:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:36 | 2023-01-26
05:36 | 2023-01-26
05:34 | 2023-01-26
05:32 | 2023-01-26
05:10 | 2023-01-26
05:01 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website