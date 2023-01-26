وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العديد من الأشخاص بجروح بينهم حالات خطيرة إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية

Lebanon 24