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الرئاسة الفلسطينية تدعو إلى "تحرك دولي عاجل" بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين
Lebanon 24
26-01-2023
|
03:26
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