خلف: كنا نطالب بضرورة استعادة الدولة بكافة مؤسساتها التي تنطلق من السلطة التشريعية التي عليها واجب انتخاب رئيس للجمهورية واليوم سقطت الحكومة ولا امكانية لديها للاستجابة لوجع الناس واليوم سقط القضاء وتم نحره

Lebanon 24