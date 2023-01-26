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خلف: كنا نطالب بضرورة استعادة الدولة بكافة مؤسساتها التي تنطلق من السلطة التشريعية التي عليها واجب انتخاب رئيس للجمهورية واليوم سقطت الحكومة ولا امكانية لديها للاستجابة لوجع الناس واليوم سقط القضاء وتم نحره

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:47
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السفيرة الفرنسيّة آن غريو خلال لقائها الرئيس ميقاتي في السراي: شددت على ضرورة سير عمل كل المؤسسات ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية وضرورة وجود حكومة بإمكانها العمل لحل كل المسائل التي يريد اللبنانيون إجابات عليها
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اسين لـ"صوت لبنان": سنحاول ان تبقى جلسة مجلس الوزراء مستمرة، لاقرار امور اخرى، واذا لم تستمر، سنعود الى عقد اجتماعات اخرى. فالشغور لا تتحمّل الحكومة مسؤوليته، انما القوى السياسية التي يجب عليها انتخاب رئيس باسرع وقت
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26/01/2023 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحر: نأسف لغياب الجدّية في التعاطي مع ملف إنتخاب رئيس للجمهورية ومراهنة البعض على الوقت او على الخارج على الرغم من أهمية هذا الاستحقاق ومحوريته في إعادة تكوين السلطة وتسيير مؤسسات الدولة
lebanon 24
26/01/2023 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحرّ: الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
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26/01/2023 20:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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