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الرئيس ميقاتي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة وعلى اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس بأسرع وقت

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:52
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