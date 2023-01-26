الرئيس ميقاتي: انتخاب رئيس جديد للجمهورية الاشارة الاولى المطلوبة لدخول لبنان في آفاق جديدة وعلى اعضاء المجلس النيابي جميعا أن يكونوا دائما في المجلس لانتخاب رئيس بأسرع وقت

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