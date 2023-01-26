ميقاتي: سأستمر بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل بت الامور الطارئة وأهمها الاوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والتربوية التي ستكون على جدول اعماله الأسبوع المقبل

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