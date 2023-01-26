ميقاتي: الانقسامات في الجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة

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