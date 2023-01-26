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ميقاتي: الانقسامات في الجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:59
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ميقاتي: شهدنا باليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء
lebanon 24
26/01/2023 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يحذر: الانقسامات في الجسم القضائي تنذر بتداعيات خطيرة
lebanon 24
26/01/2023 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: القطاع الخاص اللبناني ما زال يعمل دون قدرته الإنتاجية بشكل ملحوظ ويتطلع إلى استتباب الأوضاع السياسية العامة وتجاوز الاستحقاقات الدستورية الداهمة من أجل استعادة عامل الثقة
lebanon 24
26/01/2023 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أجدد التأكيد أن قدرنا هو العيش معا مهما تباعدت المواقف السياسية وتباينت الاراء حيال ما هو حاصل وما هو مطلوب ولا ارادة تعلو على العيش الواحد وحماية بعضنا البعض
lebanon 24
26/01/2023 20:14:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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