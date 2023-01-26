ميقاتي: أجدد التأكيد أن قدرنا هو العيش معا مهما تباعدت المواقف السياسية وتباينت الاراء حيال ما هو حاصل وما هو مطلوب ولا ارادة تعلو على العيش الواحد وحماية بعضنا البعض

Lebanon 24