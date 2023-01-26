ويليام نون من امام قصر العدل: قرار عويدات مذلة له وللقضاء اللبناني وللقضية والامر معيب وعويدات الوالد كان نظيفا وفي السابق كنا نحترمه ولكن اطلاق سراح الموقوفين لم يأت من رأسه

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