النائب أديب عبد المسيح: تمّ التعدي علينا من قبل حراس وزير العدل "هجموا علينا وصار فيه عراك وضرب بالأيدي" داخل مكتب الوزير وأنا والنائب وضاح الصادق وغسان حاصباني تعرضنا للضرب

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