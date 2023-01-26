أديب عبد المسيح: المضحك المبكي ان اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفعنا صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار اداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا

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