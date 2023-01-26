"لبنان24": المدعي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده وصل إلى أمام مكتب وزير العدل هنري خوري لإجراء التحقيقات بحادثة الاعتداء والتضارب بين عدد من النواب ومرافقي وزير العدل

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