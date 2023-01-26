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مساعد الامين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا بعد لقائه ميقاتي: الامم المتحدة حريصة على امن لبنان واستقراره واليونيفيل ستنسق مع الجيش في تحركاتها

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:55
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