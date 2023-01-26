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فرنجية: حتى اليوم أنا "مطروح" للرئاسة ولم أعلن ترشيحي بعد وعندما أشعر أنني أملك عدد الأصوات الذي يخوّلني أن أكون مرشحاً جدياً فسأترشح وهذا حقي الدستوري "ومش مستحي"

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:02
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