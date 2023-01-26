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إخلاء سبيل الناشط واصف الحركة بعدما تم توقيفه داخل قصر العدل إثر مناوشات حصلت بين متظاهرين وعناصر مكافحة الشغب

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:51
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