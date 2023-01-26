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واصف الحركة: القضية الاساس هي معركة العدالة في تفجير المرفأ وعدم الإفلات من العقاب وبين إرادة السلطة بقتل الحقيقة وإرادة شعبية بتنفيذ العدالة وعدم الإفلات من القضاء

Lebanon 24
26-01-2023 | 06:55
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