واصف الحركة: القضية الاساس هي معركة العدالة في تفجير المرفأ وعدم الإفلات من العقاب وبين إرادة السلطة بقتل الحقيقة وإرادة شعبية بتنفيذ العدالة وعدم الإفلات من القضاء

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