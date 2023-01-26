عقيص بعد الخروج من الإجتماع مع القاضي عبود: نحن الآن في مركب واحد وعلينا الوقوف سوياً في سبيل استعادة الدولة وملف المرفأ ودرء التهديدات عن القاضي البيطار وزمن الإفلات من العقاب قد ولى

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