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العراق يُوفد فريقاً لتركيا للتفاوض معها على حصص البلاد المائية في نهر الفرات (العربية)

Lebanon 24
26-01-2023 | 10:08
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