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بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يبحث وضع سقف لسعر برميل وقود الديزل الروسي عند 100 دولار

Lebanon 24
26-01-2023 | 10:24
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