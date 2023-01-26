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وزيرة الدفاع الكندية: 200 عربة مدرعة ستصل إلى أوكرانيا مع حلول الصيف المقبل (الجزيرة)

Lebanon 24
26-01-2023 | 12:54
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