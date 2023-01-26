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بلومبيرغ: صندوق النقد الدولي سيمول مساعدات لأوكرانيا بقيمة 16 مليار دولار على عدة سنوات (العربية)

Lebanon 24
26-01-2023 | 13:58
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