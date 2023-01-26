وزير العدل هنري خوري للـ"أم تي في": أنا لست رأس النيابات العامة على الإطلاق ولا يجوز تعمية الرأي العام وأنا يحق لي طلب إجراء تحقيقات أمام النيابة العامة فقط لا غير

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