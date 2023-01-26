خوري: مجلس القضاء الأعلى وافق بالاجماع على مبدأ تكليف قاضٍ منتدب ولكن الخلاف وقع على التسمية وهناك سابقة مشابهة حصلت في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري

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