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وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة: عملية الاصلاحات في المرافق العامة التابعة للوزارة التي نسير بها نتج عنها قفزة كبيرة في إيراداتها الحرّة لصالح الخزينة العامة

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:04
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