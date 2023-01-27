Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تدعو أوروبا للاستعداد لموجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين

Lebanon 24
27-01-2023 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة: فلسطين تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان في جنين (الجزيرة)
lebanon 24
27/01/2023 13:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة الأمم المتحدة تنفي عزمها إعلان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
lebanon 24
27/01/2023 13:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو البرلمان ومجلس الدولة بليبيا إلى الاتفاق على مكان وموعد لعقد اجتماعهما
lebanon 24
27/01/2023 13:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي: نُجدّد مطالبة المجتمع الدولي بالتعاون لانهاء أزمة النزوح السوري التي تضغط على لبنان على الصعد كافة
lebanon 24
27/01/2023 13:12:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:08 | 2023-01-27
06:03 | 2023-01-27
06:00 | 2023-01-27
05:45 | 2023-01-27
05:44 | 2023-01-27
05:27 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website