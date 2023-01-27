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المجلس العدلي أرجأ جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل المغدورَين صبحي فخري وزوجته نديمة جرجس الى 24/2/2023

Lebanon 24
27-01-2023 | 04:11
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إرجاء متابعة المحاكمة بجريمة قتل المغدورَين صبحي فخري وزوجته إلى هذا الموعد
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