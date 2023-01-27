وزير الدفاع من بكركي: أؤكّد أنّ جيشنا سيبقى دائماً حامي الوطن والمواطنين ولم ولن ولا يُمكن أنّ يكون الكلام عن إقالة قائد الجيش صادر عني وأنا حريص على الجيش وقائد الجيش

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