وزير الدفاع: عدم المشاركة في جلسات الحكومة هو التزام بالدستور ومجلس النواب حدّد أنّ دور الحكومة هو لمعالجة القضايا المهمة والملحة جدّاً وحكومتنا هي بحالة تصريف أعمال ومقبولة استقالتها

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