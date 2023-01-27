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اللواء ابراهيم من بكركي: لا علاقة للزيارة بالموضوع الرئاسي وأنا على استعداد للقيام بأيّ مهمّة تجلب الاستقرار للبلد ويجب انتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon 24
27-01-2023
|
05:44
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