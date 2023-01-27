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رئيس الوزراء المجري: الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا بالأسلحة أصبحت مشاركا نشطا في الصراع
Lebanon 24
27-01-2023
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06:00
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