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رئيس الوزراء المجري: الدول الغربية التي تدعم أوكرانيا بالأسلحة أصبحت مشاركا نشطا في الصراع

Lebanon 24
27-01-2023 | 06:00
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