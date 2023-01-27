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إنتهاء إجتماع نواب "المعارضة" في المجلس النيابيّ

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:04
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بيان نواب "المعارضة": نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في اصدار القرار الاتهامي وإحالته الى المجلس العدلي
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