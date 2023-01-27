بيان نواب "المعارضة": نعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية لذلك جئنا اليوم موحدين لنعلن أنّنا نلتزم بأحكام الدستور لا سيما المواد 49 و74 و75 منه

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