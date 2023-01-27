ميقاتي: اجريت الاتصالات اللازمة ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي

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