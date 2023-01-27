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ميقاتي: اجريت الاتصالات اللازمة ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:28
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ميقاتي: شهدنا باليومين السابقين إنقسامات في الجسم القضائي هذا الامر ينذر بتداعيات خطيرة اذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء
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27/01/2023 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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27/01/2023 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
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