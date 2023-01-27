Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لن اترك فرصة الا واغتنمها لتحسين الوضع وانني أجري اتصالات مكثفة بالمعنيين لمعالجة التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة

Lebanon 24
27-01-2023 | 07:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: اجريت الاتصالات اللازمة ودعوت المعنيين بالقضاء وفي مقدمهم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى إلى معالجة الموضوع والتداعيات ضمن الجسم القضائي
lebanon 24
27/01/2023 17:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد بيان المطارنة الموارنة: ميقاتي عاتب واتصالات لطي التباين وتجديد التفاهم
lebanon 24
27/01/2023 17:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأرقام مقلقة... إنعدام الأمن الغذائي حاد في لبنان والوضع إلى مزيد من التدهور!
lebanon 24
27/01/2023 17:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية احد او رهاناته السياسية وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة اكثر من ملحة
lebanon 24
27/01/2023 17:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:01 | 2023-01-27
08:15 | 2023-01-27
07:29 | 2023-01-27
07:28 | 2023-01-27
07:11 | 2023-01-27
07:09 | 2023-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website