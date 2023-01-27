حنكش للـ"أم تي في": تعرضنا للضرب بطريقة حاقدة من أشخاص ليسوا بالسلك الأمني لأننا إجتمعنا بوزير العدل ورفعنا الصوت بما يخص قضية المرفأ ونطالب بمعرفة من هم هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للنواب داخل مكتب وزير العدل

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